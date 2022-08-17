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«Синица» в руках: конструктор раскрыл, как управляется боевая машина-робот на базе БМП-3

17:42 17.08.2022
По словам главного конструктора, преимущество такого подхода к роботизации шасси в том, что шасси - в данном случае боевая машина пехоты БМП-3 - остается с возможностью управления штатным экипажем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Главный конструктор ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы» (ГК «Ростех») Сергей Курдубанов рассказал «Звезде», как управляется боевая машина-робот на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица».

«Управляет один человек за пультом управления. В простонародье это обычный "джойстик" игровой. Он получает всю картинку всего, что происходит вокруг машины, данные прицелом, по боекомплекту, и один человек управляет как огневым модулем, так и ходовыми характеристиками шасси. Характеристики, как огневые, так и ходовые, остаются те же», - сообщил Курдубанов корреспонденту «Звезды» на форуме «Армия-2022».

По его словам, преимущество такого подхода к роботизации шасси в том, что шасси - в данном случае боевая машина пехоты БМП-3 - остается с возможностью управления штатным экипажем.

Главный конструктор подчеркнул, что механик-водитель может выполнять свои задачи как обычно, но в случае высокого риска появления огневого контакта с машиной он может щелкнуть тумблером и переключить ее в дистанционный режим. После чего покинуть боевую машину и управлять ей дистанционно из более безопасного места - например, из другой машины или из укрытия. А сама машина без людей пойдет либо первой в колонне, либо в неизученный квартал городской застройки.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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