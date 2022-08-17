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От TikTok до сериалов: в Военкино рассказали о воспитании патриотизма в цифровую эпоху

17:09 17.08.2022
Перед фондом стоят также задачи по поддержке новых, современных цифровых форматов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов рассказал о целях и задачах организации, а также о форматах, в рамках которых будут создаваться проекты.

«Мы достаточно свободны в форматах. Мы можем говорить не только о фильмах. Это документальное кино, это анимация, это короткометражные фильмы, полный метр, сериалы», - рассказал он в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

Перед Военкино стоят также задачи по поддержке новых, современных цифровых форматов.

«Новые форматы - это цифровые. Возможно, игры. Это ролики короткие в Интернете, в TikTok, на других платформах, которые будут развиваться», - добавил Ксензов.

Он пояснил, что фонд будет учитывать потребности аудитории с учетом всех внешних факторов.

Ранее фонд поддержки военно-патриотического кино подписал соглашение о совместном производстве фильмов с кинокомпанией «Триикс Медиа». Соглашение о сотрудничестве предусматривает совместное производство военно-патриотических фильмов, содействие патриотическому воспитанию молодежи и деятельности, направленной на развитие социально значимых проектов в области военной культуры.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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