Военкино подписало соглашение о сотрудничестве с кинокомпанией «Триикс Медиа» на форуме «Армия-2022»

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки и развития фестиваля «Кадетский взгляд».

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Фонд поддержки военно-патриотического кино подписал соглашение о совместном производстве фильмов с кинокомпанией «Триикс Медиа».

Подписи под документом поставили генеральный директор Военкино Максим Ксензов и генеральный продюсер «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает совместное производство военно-патриотических фильмов, содействие патриотическому воспитанию молодежи и деятельности, направленной на развитие социально-значимых проектов в области военной культуры.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки и развития фестиваля «Кадетский взгляд», который проводится среди воспитанников довузовских учебных заведений государств - участников СНГ. Документ был подписан с компанией «58,5 Продакшн», ответственной за подготовку фестиваля.

Церемония подписания прошла в ходе дискуссионной сессии Военкино на форуме «Армия-2022», где эксперты киноиндустрии обсудили востребованность фильмов патриотической направленности, возможности ресурсной базы Министерства обороны РФ, а также специфику и особенности производства военно-патриотических кинопроектов и анимации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов