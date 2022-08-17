Безопасность в Африке стала темой переговоров замминистра обороны РФ Фомина с главой Минобороны Судана
На полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» 17 августа состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Судан генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом. Стороны обсудили вопросы укрепления безопасности в Африке.
На встрече Фомин отметил, что Россия настроена на дальнейшее взаимодействие с Суданом в вопросах укрепления безопасности в Африке. Ясин Ибрагим подтвердил настрой высшего руководства Республики Судан к развитию сотрудничества с Российской Федерацией в военной области.
«Мы высоко оцениваем роль Российской Федерации в сохранении мира и безопасности во всем мире», - сказал Ибрагим.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно развития российско-суданского военного и военно-технического сотрудничества.
Также Фомин провел в среду переговоры с коллегой из Египта Халедом Мегавером. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов