Безопасность в Африке стала темой переговоров замминистра обороны РФ Фомина с главой Минобороны Судана

Суданский коллега подтвердил Фомину настрой на развитие сотрудничества двух стран в военной области.

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На полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» 17 августа состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Судан генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом. Стороны обсудили вопросы укрепления безопасности в Африке.

На встрече Фомин отметил, что Россия настроена на дальнейшее взаимодействие с Суданом в вопросах укрепления безопасности в Африке. Ясин Ибрагим подтвердил настрой высшего руководства Республики Судан к развитию сотрудничества с Российской Федерацией в военной области.

«Мы высоко оцениваем роль Российской Федерации в сохранении мира и безопасности во всем мире», - сказал Ибрагим.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно развития российско-суданского военного и военно-технического сотрудничества.

Также Фомин провел в среду переговоры с коллегой из Египта Халедом Мегавером. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

