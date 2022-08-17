Замминистра обороны Фомин обсудил региональную безопасность с египетским коллегой

Представитель Минобороны РФ заявил, что Россия готова взаимодействовать в вопросах безопасности и стабильности в Африке и на Ближнем Востоке.

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел в среду переговоры с коллегой из Египта Халедом Мегавером на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022». В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности.

Как отметил Фомин, Россия настроена на продолжение активного взаимодействия в вопросах региональной, глобальной безопасности, стабильности в Африке и на Ближнем Востоке. Он указал на близость подходов двух стран в отношении ключевых глобальных и региональных проблем.

Генерал-майор Халед Мегавер в свою очередь отметил положительную динамику развития двусторонних отношений в военной области.

На встрече были обозначены перспективные направления российско-египетского сотрудничества, включая проведение совместных мероприятий учебно-боевой подготовки.

Ранее Фомин обсудил военное и военно-техническое сотрудничество с замначальника Генштаба ВС Ирана Али Мохамедом Абдоллахи. Стороны отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в этой области.