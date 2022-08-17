Заместитель министра обороны Фомин обсудил усиление военных контактов с коллегой из Пакистана

Замминистра обороны Пакистана подчеркнул, что нынешние отношения между РФ и Пакистаном являются для страны ключевым приоритетом.

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел встречу с коллегой из Пакистана генерал-лейтенантом Мианом Мухаммадом Хилалом Хуссейном в рамках МВТФ «Армия-2022». В частности, в ходе переговоров обсуждались вопросы усиления военных контактов оборонных ведомств двух стран.

Фомин указал, что Россия и Пакистан наращивают контакты по таким направлениям как совместные учения сухопутных войск, военно-морских сил, а также укрепление связей по линии штабов. Отмечается, что в этом году министерствам обороны двух стран предстоит пройти насыщенную программу совместных мероприятий.

«Главное - четвертое заседание российско-пакистанского консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, которое мы предлагаем провести в октябре в Москве, а также двустороннее учение “Дружба -2022”», - сказал замминистра обороны РФ.

В свою очередь, замминистра обороны Пакистана подчеркнул, что нынешние отношения между РФ и Пакистаном являются для страны ключевым приоритетом.

Напомним, Александр Фомин также провел переговоры с коллегой из Египта Халедом Мегавером на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.