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Замминистра обороны Фомин обсудил военное сотрудничество с замначальника Генштаба ВС Ирана

15:45 16.08.2022
Александр Фомин отметил важность российско-иранского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны Александр Фомин обсудил военное и военно-техническое сотрудничество с замначальника Генштаба ВС Ирана Али Мохамедом Абдоллахи.

На встрече, которая проходила сегодня на полях X Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022», стороны отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в этой области.

Замглавы российского военного ведомства поблагодарил Абдоллахи за присутствие на мероприятии.

«Хочу в вашем лице сказать всему вашему военному, политическому руководству за особую динамику развития отношений в военной и военно-технической сфере, в том числе несмотря на многочисленные санкции, которые имели место в течение многих и многих десятков лет», - сказал Фомин.

Со своей стороны, замначальника Генштаба ВС Ирана отметил приверженность властей его страны к сотрудничеству с Россией.

X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022) открылась в Москве 16 августа. На конференции обсудят проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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