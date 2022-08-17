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«Наш паек самый продуктивный»: Дмитрий Булгаков ответил на вопрос о питании участников СВО

Алиса Краузе
05:10 17.08.2022
Заместитель главы Минобороны РФ отметил, что военнослужащих ВС РФ три раза в сутки кормят горячим питанием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащих Вооруженных сил РФ обеспечивают трехразовым питанием как в мирное время, так и при выполнении боевых задач. Об этом рассказал «Звезде» заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, отвечая на вопрос об особенностях рациона бойцов, которые принимают участие в спецоперации по защите Донбасса.

«Но есть задачи, когда невозможно приготовить пищу в обед. Поэтому существует так называемая выдача промежуточного питания. Это наши боевые рационы питания, которые тут же разогреваются. Такая же горячая пища. То есть, если говорить в целом, в сутки три раза личный состав кормят горячим питанием», - заявил замглавы МО РФ в эксклюзивном интервью на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Представитель оборонного ведомства Российской Федерации подчеркнул, что паек для российских бойцов делается очень питательным, с расчетом на высокие физические нагрузки.

«Если сравнить наш паек со всеми - не раз мы это делали и показывали, демонстрировали - наш паек самый калорийный, самый продуктивный. Свыше 4000 килокалорий. Ну и физические нагрузки на человека очень-очень большие», - указал Булгаков.

Полную версию интервью с заместителем министра обороны РФ Дмитрием Булгаковым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.

В ходе эксклюзивного интервью Булгаков также коснулся вопроса работы Департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

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