В противогазах и в условиях сверхжары: как проходит конкурс «Аварийный район» во Вьетнаме

На специальной полосе российские военнослужащие соревновались с вьетнамским аварийно-спасательным подразделением - одним из сильнейших в конкурсе.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первый этап конкурса «Аварийный район» завершился во Вьетнаме. Он проходит в рамках Армейских международных игр АрМИ-2022 в городе Ханой.

На специальной полосе военнослужащие из России соревновались с вьетнамским аварийно-спасательным подразделением. К слову, оно является одним из сильнейших в этом конкурсе.

Военные показали примерно одинаковый результат. Все участники преодолели полосу препятствий, скалодром и выполнили норматив по огневой подготовке.

Некоторые испытания пришлось проходить в противогазах. При этом в регионе температура воздуха достигает 35 градусов. Судейская коллегия уже подводит итоги. В соревнованиях принимают участие команды из России, Вьетнама, Белоруссии, Мали, Мьянмы и Конго.