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Спасение космонавтов и движение по рекам: в ЦКБ имени Алексеева рассказали о судьбе экранопланов в РФ

15:43 17.08.2022
Георгий Анцев рассказал о нескольких проектах экранопланов и объяснил, какие задачи они способны решать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Спасательные экранопланы могут использоваться для обеспечения безопасности пилотируемых пусков с космодрома Восточный. Имеются уже разработанные проекты, предназначенные для спасения космонавтов. Об этом заявил в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» председатель совета директоров - генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р.Е. Алексеева Георгий Анцев.

«Существенная задача - спасение космонавтов на начальной траектории по космодрому Восточный, когда он станет заниматься пилотируемым космосом. Это серьезная задача, и у нас для этого есть проекты нового "Спасателя", достаточно хорошего водоизмещения порядка 700 тонн, очень интересный проект. Замечательный продвинутый проект "Чайка"», - отметил он.

Анцев также рассказал о разработке проектов современных пассажирских экранопланов, которые помогут расширить транспортную доступность в регионах России и обеспечить движение по рекам.

«Самые лучшие дороги - это наши реки. В межсезонье нечем доставлять пассажиров. Экраноплан - большой плюс. У нас есть два типа экранопланов: один примерно на 45 пассажиров и следующий, А-050, - порядка 80-100 пассажиров», - добавил он.

Ранее директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал, как повысить эффективность ПВО в борьбе с беспилотниками.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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