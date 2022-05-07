В Минпромторге объяснили отсутствие алкоголя и табака в перечне параллельного импорта

В ведомстве отметили, что Минсельхоз высказал опасения из-за роста контрафакта в данном вопросе.

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В Минпромторге РФ заявили, что продукты питания, алкоголь, табак на данный момент не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта. В ведомстве отметили, что Минсельхоз выступает против из-за опасений роста контрафакта.

«Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», - сказали в министерстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России представило список товаров для параллельного импорта - их можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. Всего в перечне оказалось 96 групп товаров.

В опубликованном списке содержатся автомобили определенных иномарок и запчасти для них, смартфоны, бытовая техника, игровые приставки XBox, PlayStation, часы Apple. Также в списке оказались моющие средства, одежда, обувь и косметика