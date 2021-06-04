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Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против ветерана Василия Пронина

Анна Назайкина
11:58 04.06.2021
Во время Парада Победы 9 Мая ветеран Великой Отечественной войны сидел на трибуне рядом с Владимиром Путиным.
© Видео: МВД РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против 96-летнего ветерана Василия Пронина, находившегося на Параде Победы на трибуне рядом с Владимиром Путиным. Об сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана ВОВ Василия Пронина», - заявила она.

Как ранее «Звезде» рассказал сам Пронин, злоумышленники разработали хитроумную схему. Ему позвонил человек, который представился участковым. Ветерану сказали, что у него в районе якобы орудуют бандиты и уже есть случаи, когда у женщины отобрали крупную сумму. Через несколько часов ему позвонил другой человек и начал угрожать расправой, если пенсионер не снимет 400 тысяч рублей.

В результате он обналичил необходимую сумму в банке, приехал домой и сбросил деньги в пакете с балкона мошеннику, который уже поджидал внизу. Все эти действия были необходимы якобы для поимки мошенника, уточнил Пронин.

Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. Во время Парада Победы 9 Мая он сидел на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным, который укрыл ветерана курткой от холода.

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