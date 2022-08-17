Небесные мастера: кадры полета «Стрижей» и «Русских Витязей» на МВТФ «Армия-2022»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе воздушной программы Международного военно-технического форума «Армия-2022» перед посетителями выступили постоянные участники - авиагруппы «Стрижи» и «Русские Витязи». Истребители групп поднялись в воздух сразу после самолетов дальней авиации.

В ходе выступления пилоты продемонстрировали мастерские навыки управления воздушными машинами. Зрителям представили программу с выполнением фигуры высшего пилотажа и боевого построения, включая «воздушную пирамиду».

Кроме динамических показов, как одиночных, так и групповых, гостей форума ждет и наземная часть. Статическая экспозиция в Кубинке позволяет практически вплотную изучить новейшую боевую технику. Это самолеты и оперативно-тактической авиации, и дальней, и военно-транспортной - всего более 50 образцов авиационной техники.

Кроме того, в экспозиции представлены самолеты и вертолеты морской авиации, а также отдельный стенд беспилотных летательных аппаратов. Изучить экспозицию, а также насладиться демонстрационными полетами сможет любой желающий в дни массового посещения форума с 19 по 21 августа.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов