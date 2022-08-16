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Высший пилотаж: чем удивляет гостей форума «Армия» российская авиация

Валентин Гвоздев
Алиса Краузе
01:32 16.08.2022
Российские летчики показали захватывающее шоу в небе Подмосковья, где проходит форум «Армия» 2022 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Рев двигателей возвещает о появлении первых участников динамического показа. Впервые воздушную программу форума открывают стратегические ракетоносцы семейства Туполева. Величественные гиганты проходят на сверхмалой высоте, а на земле уже готовятся к взлету другие участники.

Следом за самолетами дальней авиации в небо готовятся подняться мастера высшего пилотажа. Постоянные участники воздушной программы военно-технического форума «Армия» - пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи».

Даже взлет как отдельный элемент. Тяжелые истребители уходят в небо тройками, с минимальным расстоянием между боевыми машинами. Едва набрав высоту, самолеты выстраиваются в «пирамиду», после чего, пилоты наглядно показывают возможности сверхманевренных Су-35С.

«Мертвые петли», «Бочки», синхронные и в составе группы, «Зеркало» и «Колокол». После тяжелых истребителей небо занимает пилотажная группа «Стрижи» на МиГ-29.

Расстояние между машинами сокращается до сантиметров. Даже смена ведущего не помешала российским асам выполнить все элементы.

«Погода замечательная, люди замечательные. Все классно, все здорово. Отработали, все довольны. Пилотажная группа "Стрижи" в этом году немножко в обновленном составе выступает, так как у нас новый ведущий группы. Немного корректировки в составе прошли, поэтому мы в формате «6+1» выступаем: это высший пилотаж в составе шести самолетов и одиночный высший пилотаж», - рассказал штурман пилотажной группы «Стрижи» Дмитрий Косоруков.

Кроме динамических показов, как одиночных, так и групповых, гостей форума ждет и наземная часть. Статическая экспозиция в Кубинке позволяет практически вплотную изучить новейшую боевую технику. Это самолеты и оперативно-тактической авиации, и дальней, и военно-транспортной - всего более 50 образцов авиационной техники.

Кроме того, в экспозиции представлены самолеты и вертолеты морской авиации, а также отдельный стенд беспилотных летательных аппаратов. Изучить экспозицию, а также насладиться демонстрационными полетами сможет любой желающий в дни массового посещения форума с 19 по 21 августа.

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