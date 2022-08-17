Выход на два крыла и комфорт: в «Ак Барсе» рассказали, чем новые теплоходы «Метеор» отличаются от советских

Ренат Мистахов отметил, что в салонах современных крылатых теплоходов ниже уровень шума и вибраций, чем на советских «Метеорах», сделан упор на повышенную комфортность.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов в студии «Звезды» в рамках форума «Армия-2022» рассказал о современных скоростных пассажирских судах на подводных крыльях «Метеор-2020».

«Мы пересмотрели технологию "Метеоров", назвав ее "Метеор-2020", мы выходим не на одно крыло носовое и потом на кормовое, а сразу на два крыла параллельно», - сказал он.

Мистахов отметил, что «Метеоры» на подводных крыльях строились еще в советское время и успешно эксплуатировались, однако в новых теплоходах помимо меньшего времени выхода на крылья и простоты их подъема упор сделан на повышенный по сравнению с прежним комфорт для пассажиров и экипажа. Он подчеркнул, что в салоне ниже уровень шума и вибраций, чем на советских судах.

Глава «Ак Барса» также рассказал, что корабли проекта 22 160 получат новые ракетные комплексы «Клаб» и «Ресурс». Полное интервью Рената Мистахова смотрите в видео к новости.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов