Йенс Столтенберг заявил, что альянс поможет Киеву «перейти с оснащения советской эры на современное оборудование НАТО».

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НАТО направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники продолжат оказывать Украине значительную военную и финансовую помощь. НАТО будет предоставлять всеобъемлющую помощь», - отметил генсек в интервью сербской газете Kurir.

Также Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поможет Киеву «перейти с оснащения советской эры на современное оборудование НАТО».

Генсек также напомнил, что лидеры НАТО на прошедшем саммите в Мадриде договорились усилить боевые группы на своих восточных рубежах. По словам Столтенберга, альянс также будет увеличивать количество заранее распределенных военных запасов и оснащения.

«Мы увеличим способность распределения сил на первой линии, например ПВО, укрепим командование и контроль», - подытожил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет следовать прежнему пути выстраивания отношений с Россией. По его словам, Североатлантический альянс с 2014 года готовился к противостоянию с РФ. Все это происходило при том факте, что Россия была указана в действовавшей на тот момент стратегической концепции блока как партнер.