Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

«Удовольствие получено»: тренер команды Судана рассказал о трассе «Танкового биатлона»

Максим Петренко
18:19 15.08.2022
Трасса оказалась непростой для суданской команды, но тренер уверен, что в ходе следующих тренировок экипажи смогут улучшить свои результаты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Тренер суданской команды по «Танковому биатлону» рассказал «Звезде» о специфике трассы на подмосковном полигоне Алабино. В 2019 он закончил Омский автобронетанковый инженерный институт и сейчас готовит суданских военных к конкурсу.

«Мы вчера были на трассе, конечно, были не те результаты, которые мы ожидали, но мы работаем над ошибками, у нас еще два заезда, мы исправим их и выступим так, как нам надо», - поделился он.

Хасан рассказал, что для суданской команды это трасса совершенно новая, поэтому возникли сложности с ее прохождением. Кроме того, у себя на родине экипажи тренировались на танках Т-72А, а на конкурсе используются современные модификации - Т-72Б3.

«Удовольствие получено было. Ребята почувствовали сами, знали свои ошибки», - добавил он.

Кроме того, в Алабино в рамках АрМИ-2022 открылся Дом Дружбы, где развернуты выставки стран-участниц Международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры». Судан в рамках экспозиции представил свои экспонаты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:17 В стране и мире
Видео
ФСБ нейтрализовала готовивших теракт на нефтепроводе в Волгоградской области
17:13 Армия
Видео
В ФСВТС заявили об эффективности российского вооружения в спецоперации на Украине
18:21 ОПК
Видео
В Национальной платформе искусственного интеллекта рассказали о конфликте между ИИ и человеком
15:03 Армия
Видео
Путин отметил высокое значение Международного антифашистского конгресса на «Армии-2022»
14:44 В стране и мире
Видео
Охота на «лис»: участники конкурса «Уверенный прием» нашли радиопередатчики в белорусском лесу
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.