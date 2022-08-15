«Удовольствие получено»: тренер команды Судана рассказал о трассе «Танкового биатлона»

Трасса оказалась непростой для суданской команды, но тренер уверен, что в ходе следующих тренировок экипажи смогут улучшить свои результаты.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тренер суданской команды по «Танковому биатлону» рассказал «Звезде» о специфике трассы на подмосковном полигоне Алабино. В 2019 он закончил Омский автобронетанковый инженерный институт и сейчас готовит суданских военных к конкурсу.

«Мы вчера были на трассе, конечно, были не те результаты, которые мы ожидали, но мы работаем над ошибками, у нас еще два заезда, мы исправим их и выступим так, как нам надо», - поделился он.

Хасан рассказал, что для суданской команды это трасса совершенно новая, поэтому возникли сложности с ее прохождением. Кроме того, у себя на родине экипажи тренировались на танках Т-72А, а на конкурсе используются современные модификации - Т-72Б3.

«Удовольствие получено было. Ребята почувствовали сами, знали свои ошибки», - добавил он.

Кроме того, в Алабино в рамках АрМИ-2022 открылся Дом Дружбы, где развернуты выставки стран-участниц Международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры». Судан в рамках экспозиции представил свои экспонаты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов