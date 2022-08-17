ОПК Корабли проекта 22 160 получат новые ракетные комплексы «Клаб» и «Ресурс» Тимур Шерзад Глава судостроительной корпорации «АК Барс» Ренат Мистахов отметил, что корабли проекта 22 160 обладают хорошей мореходностью, осадкой, дальностью и крейсерской скоростью. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Серия кораблей проекта 22 160 будет продолжена, они получат новые ракетные комплексы «Клаб» и «Ресурс». Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «АК Барс» Ренат Мистахов. До этого в некоторых СМИ проходила информация, что корабли этого проекта больше строиться не будут. «На корабле можно установить на борту и ракеты "Клаб", и зенитный комплекс "Ресурс". Поэтому мы видим продолжение этого проекта именно в том, что на него будут устанавливаться эти ракетные комплексы», - заметил Мистахов. Ренат Мистахов отметил, что корабли проекта 22 160 обладают хорошей мореходностью, осадкой, дальностью и крейсерской скоростью. Ранее в конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика