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Корабли проекта 22 160 получат новые ракетные комплексы «Клаб» и «Ресурс»

Тимур Шерзад
12:36 17.08.2022
Глава судостроительной корпорации «АК Барс» Ренат Мистахов отметил, что корабли проекта 22 160 обладают хорошей мореходностью, осадкой, дальностью и крейсерской скоростью. 
Корабли проекта 22 160 получат новые ракетные комплексы «Клаб» и «Ресурс»
© Фото: Минобороны России
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Серия кораблей проекта 22 160 будет продолжена, они получат новые ракетные комплексы «Клаб» и «Ресурс». Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «АК Барс» Ренат Мистахов.

До этого в некоторых СМИ проходила информация, что корабли этого проекта больше строиться не будут. 

«На корабле можно установить на борту и ракеты "Клаб", и зенитный комплекс "Ресурс". Поэтому мы видим продолжение этого проекта именно в том, что на него будут устанавливаться эти ракетные комплексы», - заметил Мистахов. 

Ренат Мистахов отметил, что корабли проекта 22 160 обладают хорошей мореходностью, осадкой, дальностью и крейсерской скоростью. 

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