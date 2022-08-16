Армия В МО РФ заявили о подготовке британской провокации с пролетом разведчика над территорией России ВКС России получили задачу не допустить нарушения воздушного пространства РФ. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Министерстве обороны РФ заявили о подготовке британской провокации с пролетом самолета-разведчика над территорией России, сообщает российское военное ведомство. «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», - говорится в сообщении. ВКС России получили задачу не допустить нарушения воздушного пространства РФ. В Минобороны предупредили, что последствия от провокации лежат на Великобритании. Ранее сообщалось, что самолет-разведчик ВВС Великобритании двигался в сторону госграницы РФ и нарушил ее в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. В воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ, который вытеснил британский самолет из воздушного пространства России. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика