ОПК В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение Как заметил сотрудник конструкторского бюро «Радуга» Дмитрий Поддубский, «квадратная» ракета в большем количестве помещается внутри новейшего истребителя Су-57. Но есть и еще одно преимущество. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сотрудник конструкторского бюро «Радуга» Дмитрий Поддубский рассказал «Звезде» на форуме «Армия-2022», почему новейшая ракета Х-69 имеет нетипичное квадратное сечение. «Внешне это квадрат. Если вы обратите внимание на всю экспозицию, то все остальные ракеты у нас "круглые". Сделано это для того, чтобы разместить четыре ракеты внутри фюзеляжного отсека Су-57. Это же позволяет залить больше топлива и обеспечить максимальную дальность в 290 километров», - заметил Поддубский. Также он отметил, что скорость ракеты может достигать 1 000 километров в час. Ранее преимущества новейшей ракеты Х-69 раскрыл генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика