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«Zа наших»: в подмосковном «Патриоте» открылся Клуб болельщиков АрМИ-2022

12:20 17.08.2022
Гости могут ознакомиться с историей создания конкурсов АрМИ, увидеть современную технику и вооружение, попробовать себя в роли механика-водителя танка или БМП, а также принять участие в мастер-классах и конкурсах.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу Клуб болельщиков Армейских международных игр - 2022 «Zа наших». На период проведения соревнований развернуто более 50 тематических и выставочных зон, площадок для мастер-классов, компьютерных симуляторов и тренажерных комплексов.

© Министерство обороны России

На территории клуба работают площадки «Юнармии» и уникальный игровой комплекс «Киберпатриот» для киберспорта. На выставочных площадках гости могут ознакомиться с историей создания конкурсов АрМИ и увидеть современную военную технику и вооружение ВС РФ, попробовать себя в роли механика-водителя танка, БМП, путепрокладчика на симуляторе, принять участие в мастер-классах и конкурсах и многое другое.

© Министерство обороны России

На площадке «Киберпатриот» все желающие могут сойтись в танковом сражении, поиграть в современные компьютерные и консольные игры на мощных игровых компьютерах и приставках. Работают 30 крытых, комфортных кластеров для отдыха детей и взрослых, развернут фуд-корт.

© Министерство обороны России

Ранее стало известно, чего ждать в третий день проведения МВТФ «Армия-2022» в парке «Патриот». Он насыщен деловыми программами, а также пройдут динамические показы военной техники.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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