Армия арми-2022 «Zа наших»: в подмосковном «Патриоте» открылся Клуб болельщиков АрМИ-2022 Гости могут ознакомиться с историей создания конкурсов АрМИ, увидеть современную технику и вооружение, попробовать себя в роли механика-водителя танка или БМП, а также принять участие в мастер-классах и конкурсах. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу Клуб болельщиков Армейских международных игр - 2022 «Zа наших». На период проведения соревнований развернуто более 50 тематических и выставочных зон, площадок для мастер-классов, компьютерных симуляторов и тренажерных комплексов. © Министерство обороны России На территории клуба работают площадки «Юнармии» и уникальный игровой комплекс «Киберпатриот» для киберспорта. На выставочных площадках гости могут ознакомиться с историей создания конкурсов АрМИ и увидеть современную военную технику и вооружение ВС РФ, попробовать себя в роли механика-водителя танка, БМП, путепрокладчика на симуляторе, принять участие в мастер-классах и конкурсах и многое другое. © Министерство обороны России На площадке «Киберпатриот» все желающие могут сойтись в танковом сражении, поиграть в современные компьютерные и консольные игры на мощных игровых компьютерах и приставках. Работают 30 крытых, комфортных кластеров для отдыха детей и взрослых, развернут фуд-корт. © Министерство обороны России Ранее стало известно, чего ждать в третий день проведения МВТФ «Армия-2022» в парке «Патриот». Он насыщен деловыми программами, а также пройдут динамические показы военной техники. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика