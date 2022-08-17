«Zа наших»: в подмосковном «Патриоте» открылся Клуб болельщиков АрМИ-2022
Гости могут ознакомиться с историей создания конкурсов АрМИ, увидеть современную технику и вооружение, попробовать себя в роли механика-водителя танка или БМП, а также принять участие в мастер-классах и конкурсах.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу Клуб болельщиков Армейских международных игр - 2022 «Zа наших». На период проведения соревнований развернуто более 50 тематических и выставочных зон, площадок для мастер-классов, компьютерных симуляторов и тренажерных комплексов.