Искусственный интеллект, ОПК и динамические показы: чего ждать в третий день форума «Армия-2022»

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Каждый день Международного военно-технического форума «Армия-2022» насыщен деловыми программами. Так, в среду, 17 августа, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет пленарное заседание по теме «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания», в котором примут участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. Главная тема - реализация федерального проекта «Искусственный интеллект».

Еще одной важной темой, которую обсудят на полях форума, станут возможности для бизнеса ОПК в условиях санкций. Этой теме посвятят отдельный специальный круглый стол.

Помимо деловой программы, в среду, 17 августа, будут динамические показы - это самое интересное, когда техника не стоит в павильонах, а передвигается и стреляет. Представители зарубежных делегаций, прибывшие на форум, могут воочию увидеть продукцию российского ОПК - образцы танков, бронеавтомобилей, специальной и инженерной техники будут ездить, стрелять, преодолевать препятствия. 17 августа себя в деле покажет наземная техника. Авиация уже поднималась в небо ранее.

Пока увидеть все это вживую могут только специалисты и аккредитованные журналисты. Но уже в пятницу двери форума будут открыты для всех желающих.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после посещения МВТФ «Армия-2022» заявил, что представленные на экспозиции образцы военной техники подтверждают, что обороноспособность России обеспечена на высоком уровне.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов