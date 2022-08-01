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В воздухе Якутска выявили превышение химических веществ из-за лесных пожаров

Игнат Далакян
07:12 01.08.2022
По словам Роспотребнадзора, установлено превышение ПДК в 2 пробах по результатам замеров атмосферного воздуха в Якутске.
В воздухе Якутска выявили превышение химических веществ из-за лесных пожаров
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха в городе Якутск выявил превышение предельно допустимой концентрации(ПДК) химических веществ. Об этом говорится на сайте пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

«По результатам утренних замеров атмосферного воздуха в городе Якутске на 9:00(03:00 мск - прим. ред.) часов 01.08.2022 года установлено превышение ПДК в 2 пробах по взвешенным частицам РМ-2,5 до 1,1 раз, по остальным химическим веществам (частица РМ-10, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сажа (углерод) превышений ПДК не выявлено», - говорится в сообщении ведомства.

Жителям региона Роспотребнадзор порекомендовал минимизировать пребывание на открытом воздухе, использовать маски и респираторы в период выраженной задымленности, ограничить по возможности физические нагрузки, а также проводить ежедневные влажные уборки для удаления накопленных вредных веществ в помещении.

Ранее в селе Арылах в Якутии дважды за сутки объявляли эвакуацию из-за лесного пожара. Сообщалось, что на территории региона горело более ста тысяч гектаров леса.

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