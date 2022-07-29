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Дым до небес и сгоревшие дома: что известно о пожаре в якутском селе Арылах

Виктория Ивашечкина
Павел Кольцов
02:23 29.07.2022
Всего на территории региона сейчас продолжают гореть более ста тысяч гектаров леса.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В якутском селе Арылах второй раз за сутки объявили эвакуацию. Лесной пожар, который тушили там весь день, вновь разгорелся. Из-за него пришлось срочно вывозить детей из оздоровительного лагеря, который находится неподалеку.

В Якутии действует около ста очагов возгорания. Ситуацию осложняют сильный ветер до 20 метров в секунду и отсутствие дождей.

В детском лагере «Орленок» смена заканчивается в экстренном порядке. Буквально за забором бушует лесной пожар. Дым - стеной до небес. Срочно эвакуируют триста человек, среди которых персонал лагеря и две с половиной сотни детей.

Жители села Арылах спаслись бегством. Огонь уже перекинулся на дома. Спасатели разворачивают оперативный штаб, стараются не допустить распространения пожара. Отстаивают каждый дом.

Ситуацию осложняют погодные условия. Без осадков и сильнейший ветер до 20 метров в секунду. Огонь с огромной скоростью идёт по верхушкам деревьев.

«Сгорело три жилых дома. Остальное оберегаем. На детский лагерь пожар не перекинулся, прошел стороной», - глава Мирнинского района Александр Басыров.

На территории Мирнинского района Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении лесных пожаров задействована авиация самолёт Бе-200 МЧС России и вертолеты Ми-8.

К вечеру ситуацию удалось стабилизировать. Пожар в селе был локализован. Обошлось без жертв. Тем, кто остался без крыши над головой, глава республики пообещали помочь с восстановлением домов. Тем временем, на территории Якутии сейчас продолжают гореть более ста тысяч гектаров леса.

Ранее сообщалось, что в Якутии и Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения по упрощенному порядку в связи в угрозой лесных пожаров. Он позволит нарастить силы для борьбы с бедствием. 

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