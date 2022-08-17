МИД РФ сообщил о рекордном росте товарооборота с КНР

По словам представителя МИД РФ, за последние 20 с лишним лет у России с КНР выстроена комплексная система двусторонних связей самых разных уровней.

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Товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в текущем году растет колоссальными темпами. Об этом сообщил директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

«С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиардов долларов. В этом году он растет колоссальными темпами. У нас выстроена за последние 20 с лишним лет комплексная система двусторонних связей самых разных уровней - от высшего до регионального в различных сферах и секторах», - рассказал Биричевский в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая заявляли, что высоко ценят заявление России о поддержке «одного Китая». Кроме того, в китайском внешнеполитическом ведомстве оценили несогласие России с действиями, которые нарушают суверенитет КНР.