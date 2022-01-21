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Замглавы Воскресенска обвиняется в получении взятки

Алексей Курильченко
17:55 21.01.2022
По данным следствия, предприниматель заплатил чиновнику за право ремонта дорог города.
Замглавы Воскресенска обвиняется в получении взятки
© Фото: vos-mo.ru
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В отношении заместителя главы городского округа Воскресенск было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По данным следствия, он получил деньги от предпринимателя в обмен на право ремонта дорог. Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура Московской области.

«По предварительным данным следствия, обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере 160 тысяч рублей за победу на электронном аукционе и право проведения ремонтных работ асфальтового покрытия», - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

По данным «Известий», задержанным является Александр Савкин, замглавы Воскресенка по вопросам благоустройства территорий, транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее замминистра транспорта России Владимиру Токареву предъявлено обвинение по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. В тот же день Токарева задержали и поместили в изолятор временного содержания. По предварительным данным он вовлек в противоправную деятельность ряд сотрудников из числа руководства транспортной компании и иных аффилированных организаций.

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