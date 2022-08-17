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В результате обстрела украинскими войсками Первомайска ЛНР погиб мирный житель

Игнат Далакян
10:44 17.08.2022
В Генпрокуратуре ЛНР добавили, что произошло обрушение седьмого, восьмого и девятого этажей многоквартирного жилого дома.
В результате обстрела украинскими войсками Первомайска ЛНР погиб мирный житель
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Один человек погиб, еще трое, в числе которых ребенок, пострадали из-за обстрела Вооруженными силами Украины города Первомайск в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявила Генпрокуратура ЛНР.

«Вооруженные формирования Украины, в очередной раз применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Первомайска, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения...» - пишет прокуратура в своем Telegram-канале.

Как добавили в ведомстве, в результате прямого попадания произошло обрушение седьмого, восьмого и девятого этажей многоквартирного жилого дома.

По результатам проверки заведено уголовное дело по признакам преступлений по статье 440 УК ЛНР «Геноцид», сообщает Генпрокуратура ЛНР.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили по населенному пункту Первомайск ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS американского производства. Как отметили в представительстве, атака произошла в 22.20 во вторник.

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