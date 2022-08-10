У Молдавии нет денег на оплату российского газа за август

По словам главы «Молдовагаз», компания уже обратилась к российской стороне о предоставлении отсрочки по платежам, однако пока не получила ответ.

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У энергетической компании «Молдовагаз» недостаточно денег, чтобы оплатить корпорации «Газпром» поставки российского газа, который жители страны потребят в августе. Об этом заявил глава предприятия Вадим Чебан.

«При существующей методологии (расчета тарифов на газ) не вижу, как мы можем просить повышать его. В этой ситуации даже если мы будем просить повысить, НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь - это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал», - сказал он в интервью изданию Newsmaker.md.

По словам главы «Молдовагаз», компания уже обратилась к российской стороне о предоставлении отсрочки по платежам, однако пока не получила ответ. Руководство предприятия надеется, что в октябре - декабре текущего года в соответствии с контрактом будет применяться иная формула ценообразования, за счет чего закупочная стоимость энергоресурса существенно снизится.

Ранее стало известно, что «Булгаргаз» попросил «Газпром» изменить условия поставок газа в Болгарию, что позволит возобновить действие контракта. Председатель совета директоров компании Иван Топчийски считает, что есть вероятность возвращения российского газа в Болгарию. Эта тема обсуждается в ходе нового раунда переговоров с «Газпромом».