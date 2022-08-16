Обстановка с пожаром в Ростовской области стабилизирована

К пожару было привлечено более 340 человек и 170 единиц техники, площадь его распространения достигала 124 гектаров.

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В МЧС сообщили, что обстановка с лесным пожаром в Ростовской области была стабилизирована. Пожар произошел на территории станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района. Пострадавших нет.

«Обстановка с пожаром в Усть-Донецком районе стабилизирована... Все задачи по нормализации обстановки достигнуты, погибших и пострадавших нет», - прокомментировал и.о. начальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер, как сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, пожар простирался на 124 гектара, пострадали не менее 32 домов. К тушению огня пришлось привлечь более 340 человек и 170 единиц техники.