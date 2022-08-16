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Лесной пожар перекинулся на поселение в Ростовской области: 32 здания повреждены

Алиса Краузе
05:22 16.08.2022
Верховой пожар повредил более 30 строений в станице Верхнекундрюченской.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Десятки зданий в Ростовской области оказались повреждены в результате пожара. Строения охватил верховой огонь.

Инцидент произошел на территории станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района. Природное возгорание вспыхнуло в районе лесного массива, а затем перекинулось на заселенные области.

О случившемся сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. К настоящему моменту пострадали уже 32 дома. Площадь распространения пламени, между тем, увеличилась с 30 до 124 гектаров.

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