Лесной пожар перекинулся на поселение в Ростовской области: 32 здания повреждены
Верховой пожар повредил более 30 строений в станице Верхнекундрюченской.
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Десятки зданий в Ростовской области оказались повреждены в результате пожара. Строения охватил верховой огонь.
Инцидент произошел на территории станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района. Природное возгорание вспыхнуло в районе лесного массива, а затем перекинулось на заселенные области.
О случившемся сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. К настоящему моменту пострадали уже 32 дома. Площадь распространения пламени, между тем, увеличилась с 30 до 124 гектаров.