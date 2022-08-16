В стране и мире Лесной пожар перекинулся на поселение в Ростовской области: 32 здания повреждены Алиса Краузе Верховой пожар повредил более 30 строений в станице Верхнекундрюченской. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Десятки зданий в Ростовской области оказались повреждены в результате пожара. Строения охватил верховой огонь. Инцидент произошел на территории станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района. Природное возгорание вспыхнуло в районе лесного массива, а затем перекинулось на заселенные области. О случившемся сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. К настоящему моменту пострадали уже 32 дома. Площадь распространения пламени, между тем, увеличилась с 30 до 124 гектаров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика