ВСУ обстреляли Владимировку в Донецкой народной республике
От обстрела погибла женщина, об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Владимировка в Донецкой народной республике, есть погибшая. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.
«ВФУ обстреляли Владимировку, погибла женщина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», - говорится в сообщении.
Ранее украинские военные выпустили очередную партию снарядов по Донецку. Представительство ДНР рассказало, что ВСУ выпустили десять мин и пять снарядов во время атаки. Это произошло в понедельник 15 августа.