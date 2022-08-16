В стране и мире ВСУ обстреляли Владимировку в Донецкой народной республике Анастасия Бобылева От обстрела погибла женщина, об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Владимировка в Донецкой народной республике, есть погибшая. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале. «ВФУ обстреляли Владимировку, погибла женщина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», - говорится в сообщении. Ранее украинские военные выпустили очередную партию снарядов по Донецку. Представительство ДНР рассказало, что ВСУ выпустили десять мин и пять снарядов во время атаки. Это произошло в понедельник 15 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика