В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ обстреляли Владимировку в Донецкой народной республике

Анастасия Бобылева
07:51 16.08.2022
От обстрела погибла женщина, об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
ВСУ обстреляли Владимировку в Донецкой народной республике
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Владимировка в Донецкой народной республике, есть погибшая. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«ВФУ обстреляли Владимировку, погибла женщина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», - говорится в сообщении.

Ранее украинские военные выпустили очередную партию снарядов по Донецку. Представительство ДНР рассказало, что ВСУ выпустили десять мин и пять снарядов во время атаки. Это произошло в понедельник 15 августа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:44 В стране и мире
Посольство РФ в США: политика Вашингтона чревата военным столкновением ядерных держав
05:02 Армия
Видео
Сидели в школах и детсадах: как выглядят оставленные ВСУ укрытия в Александровке
04:25 В стране и мире
МИД РФ: часть спецназовцев из Афганистана воюет на стороне украинских нацистов
01:20 Армия
Видео
Штурм здания, сражения снайперов и засада: как проходит конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022 в Белоруссии
21:34 Армия
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
Популярное
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.