ВСУ выпустили по Донецку 15 мин и снарядов

По информации представительства ДНР, ВСУ выпустили десять мин и пять снарядов по Донецку.

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По данным представительства ДНР, ВСУ выпустили десять мин и пять снарядов во время массированной атаки Донецка. Все эти боеприпасы обрушились на город в течение одного часа в понедельник 15 августа. Об этом сообщил Telegram-канал представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:23 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 15:40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», - рассказали в представительстве.

Кроме того, по сводкам представительства прошел обстрел ВСУ населенного пункта Зайцево, на который обрушились пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне ВСУ за сутки украинские войска выпустили более 230 снарядов по ДНР, при обстрелах погибли двое мирных жителей, еще четыре ранены.