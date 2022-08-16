Власти Запорожья призвали украинцев перебираться на освобожденные территории

По словам Рогова, в Запорожской области сейчас идет строительство газопровода, который позволит подачу газа из РФ в регион.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал проживающее в подконтрольных властям Киева регионах население перебираться на освобожденные территории Украины.

«Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», - цитирует Рогова РИА Новости.

Согласно его словам, в Запорожской области сейчас идет строительство газопровода, который позволит подачу газа из Российской Федерации в регион.

Ранее глава запорожской администрации Евгений Балицкий рассказал, что жители области стали активно подавать документы на получение паспорта Российской Федерации. Согласно его словам, в обработке у специалистов на сегодняшний день находится более 30 тысяч заявлений.