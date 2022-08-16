МИД РФ заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС небезопасна

Представитель генсека ООН сообщил о возможной поездке экспертов через Киев, для которой пришлось бы пересекать линию фронта. В МИД РФ оценили риски.

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В Министерстве иностранных дел России предупредили о том, что поездка экспертов МАГАТЭ через столицу Украины небезопасна из-за постоянных обстрелов. Об этом рассказал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.

Так он прокомментировал сообщение генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что при согласии украинской и российской сторон организация окажет содействие экспертам МАГАТЭ в поездке через Киев.

«Представьте себе, что значит через Киев - это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования», - передает РИА Новости комментарий Вишневецкого.

Риски связаны с тем, что некоторые вооруженные формирования, по словам Вишневецкого, не подчиняются официальной власти, хотя воюют на стороне Украины. Дипломат считает возможным провокацию с их стороны. Если одно из таких формирований обстреляет делегацию МАГАТЭ, в этом могут обвинить Россию, уверен Вишневецкий.

Ранее постпред РФ при МАГАТЭ заявил, что заявление 40 стран по Запорожской АЭС является пропагандой. Он отметил, что такое нежелание признавать факт регулярных обстрелов может спровоцировать новые атаки.