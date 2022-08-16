NI: потеря доступа к Черному морю превратит Украину в «государство-обрубок»

Как пишет National Interest, в частности, Киев может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.

© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress

Потеря доступа к Черному морю во время специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса нанесет катастрофический удар по Киеву. Об этом написал обозреватель National Interest Илья Тимченко.

По мнению автора публикации, при таком сценарии Украина превратится в «государство-обрубок».

«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», - написал Тимченко.

Согласно статье, Киев может столкнуться с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.

«Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», - считает Тимченко.

Ранее в Службе внешней разведки России заявляли, что Польша постепенно продолжает «осваивать» Украину, отдавая предпочтение наиболее перспективным отраслям ее экономики. Как рассказывали в службе, у Варшавы наибольший интерес вызывает украинский аграрный комплекс и возможности вывоза продовольствия на европейскую территорию.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.