В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NI: потеря доступа к Черному морю превратит Украину в «государство-обрубок»

Игнат Далакян
06:35 16.08.2022
Как пишет National Interest, в частности, Киев может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.
NI: потеря доступа к Черному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
Читайте нас на:

Потеря доступа к Черному морю во время специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса нанесет катастрофический удар по Киеву. Об этом написал обозреватель National Interest Илья Тимченко.

По мнению автора публикации, при таком сценарии Украина превратится в «государство-обрубок».

«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», - написал Тимченко.

Согласно статье, Киев может столкнуться с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.

«Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», - считает Тимченко.

Ранее в Службе внешней разведки России заявляли, что Польша постепенно продолжает «осваивать» Украину, отдавая предпочтение наиболее перспективным отраслям ее экономики. Как рассказывали в службе, у Варшавы наибольший интерес вызывает украинский аграрный комплекс и возможности вывоза продовольствия на европейскую территорию.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:44 В стране и мире
Посольство РФ в США: политика Вашингтона чревата военным столкновением ядерных держав
05:02 Армия
Видео
Сидели в школах и детсадах: как выглядят оставленные ВСУ укрытия в Александровке
04:25 В стране и мире
МИД РФ: часть спецназовцев из Афганистана воюет на стороне украинских нацистов
01:20 Армия
Видео
Штурм здания, сражения снайперов и засада: как проходит конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022 в Белоруссии
21:34 Армия
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
Популярное
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.