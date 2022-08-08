СВР заявила об «освоении» Украины Польшей

По данным службы, наибольший интерес у Варшавы вызывает аграрный комплекс Украины и возможности вывоза продовольствия на территорию Европы.

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Польша продолжает постепенно «осваивать» Украину, отдавая предпочтение наиболее перспективным отраслям ее экономики. С таким заявлением выступили в Службе внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "поль­ских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», - говорится в пресс-релизе ведомства.

В первую очередь, официальная Варшава планирует установить контроль над сельским хозяйством Украины, для чего уже организована скупка продовольствия по бросовым ценам, отметили в ведомстве.

«Параллельно польская сторона инвестирует средства в созда­ние транспортной инфраструктуры и другой логистики для беспре­пятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше», - уточнили в СВР.

Таким образом, киевские власти приступили к распродаже собственной страны, отдавая при этом предпочтение своим западным соседям.