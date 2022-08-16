Тренируясь покорить Эльбрус: как проходит этап конкурса «Эльбрусское кольцо» в Терсколе

Участниками соревнования в этом году стали военнослужащие из России, Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Руанды и Южной Осетии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военные горных подразделений из девяти стран проходят первый этап конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2022. Он организован на базе учебного центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Приэльбрусье.

Команды соревнуются в ориентировании на местности. Состязаются на этом этапе участники в одиночном и парном скалолазании. Результаты пойдут в общекомандный зачет.

Кроме того, подъем на скалодроме - это своего рода подготовка к восхождению на Эльбрус. В конце августа им завершится этот конкурс Армейских международных игр.

Ранее «Звезда» показала, как происходит пристрелка оружия для «Снайперского рубежа» в Венесуэле. Армейские международные игры впервые проходят на американском континенте. На ходу вносятся и поправки на погоду. В сборной Боливии, к примеру, с помощью ткани спасают от солнца не только себя, но и снайперские винтовки.