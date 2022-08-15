Под палящим солнцем: как идет пристрелка оружия для «Снайперского рубежа» в Венесуэле

Судья снова приглашает на рубеж. С каждым разом получается лучше. И вот уже серия точных попаданий. С чем и поздравляют друг друга тренеры венесуэльской и российской сборных.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Долгожданная премьера на Американском континенте. Армейские международные игры впервые проходят в Венесуэле. Там все готово к состязаниям в рамках конкурса «Снайперский рубеж». Военнослужащие успешно пристреляли винтовки, условия тяжелейшие - жара и запредельная влажность, а солнце бьет прямо в глаза. За подготовкой наблюдала Виктория Косогляденко.

Первые выстрелы покажут не только меткость, но и то, как поведет себя винтовка и как с ней «подружиться». Ведь оружие совсем новое. А первая дистанция - тестовая.

По ходу дела вносят и поправки на погоду. В сборной Боливии, к примеру, с помощью ткани спасают от солнца не только себя, но и снайперские винтовки.

«Эту накидку мы используем в Боливии, чтобы во время стрельбы нам не мешало солнце - чтобы прикрыть себя и то, из чего стреляем. Мы накидываем ее на прицел, потом просовываем туда голову и стреляем», - признался участник конкурса Тэниенте Тожик.

Про ветер - разговор отдельный. Он вообще может стать причиной «исчезновения» пуль. Это при очень сильных порывах. По словам конкурсантов, можно чуть ли не в соседнюю мишень попасть.

Судья снова приглашает на рубеж. С каждым разом получается лучше. И вот уже серия точных попаданий. С чем и поздравляют друг друга тренеры венесуэльской и российской сборных.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов