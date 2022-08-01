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Спасатели срезали снасти с запутавшегося в Охотском море краснокнижного кита

Анастасия Бобылева
06:54 01.08.2022
Полное освобождение кита займет еще около двух-трех дней, сообщает губернатор Хабаровского края.
Спасатели срезали снасти с запутавшегося в Охотском море краснокнижного кита
© Фото: Григорий Цидулко, Центр спасения морских млекопитающих «Дельфа»
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что запутавшийся в рыболовных сетях гренландский кит почти освобожден от снастей. Об этом Дегтярев рассказал в своем Telegram-канале.

 «Спасатели практически срезали все снасти, в которых запуталось млекопитающее. Кит находится в свободном плавании. Однако еще надо снять веревку с верхней челюсти», -  поделился он.

Губернатор добавил, что для последнего этапа освобождения требуются специальные инструменты, сейчас они находятся на стадии изготовления. Также Дегтярев подчеркнул, что для полного освобождения животного требуется еще 2-3 дня.

Ранее ученым, занимающимся изучением Охотоморской популяции гренландских китов, поступил сигнал о том, что один из таких китов, занесенный в Красную книгу, запутался в сетях в Охотском море. Специалисты искали его два дня и обнаружила в районе острова Рейнеке. Кит долгое время не позволял оказать себе помощь, уходя от катера со специалистами и заныривая на продолжительное время.

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