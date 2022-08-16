МИД РФ: часть спецназовцев из Афганистана воюет на стороне украинских нацистов

Кабулов отметил, что часть из этих бывших спецназовцев воюет как наемники, за деньги.

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Некоторая часть бойцов специального назначения из Афганистана присоединяется к группировкам нацистов на Украине. С таким заявлением выступил директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Он пояснил, что бойцы афганского спецназа ранее состояли на службе у правительства Афганистана, пользовавшегося покровительством США. Теперь они находятся в подвешенном состоянии, не имея возможности въехать в Соединенные Штаты. Напомним, что годом ранее, 15 августа, американские войска в спешке покинули эту страну.

«Об этом, кстати, представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана - военнослужащие афганского спецназа прежнего режима. Они же бежали в большом количестве и сидят, ждут. Их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали - порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США. Хотя, судя по всему, никто им не собирается давать никакого разрешения - это абсолютно хамская манера американцев», - рассказал Кабулов в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что часть спецназовцев из Афганистана «присоединяется к игиловцам* и воюют - как в Ираке, как в Сирии - это очень предсказуемо».

«Это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*. А другая часть из этих бывших спецназовцев - как наемники, за деньги. Видимо, им пообещали - ведь на что-то жить надо. Они присоединяются к украинским нацистам. Но это от талибов** никак не зависит». - подытожил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

Немногим ранее российский посол Дмитрий Жирнов сообщил, что проблема терроризма в Афганистане не решится уничтожением главаря «Аль-Каиды»*** Аймана аз-Завахири. Он пояснил, что эта «проблема слишком сложная».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

*** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в России.