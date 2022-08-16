В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: часть спецназовцев из Афганистана воюет на стороне украинских нацистов

Марина Крижановская
04:25 16.08.2022
Кабулов отметил, что часть из этих бывших спецназовцев воюет как наемники, за деньги.
МИД РФ: часть спецназовцев из Афганистана воюет на стороне украинских нацистов
© Фото: Diego Herrera Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Некоторая часть бойцов специального назначения из Афганистана присоединяется к группировкам нацистов на Украине. С таким заявлением выступил директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Он пояснил, что бойцы афганского спецназа ранее состояли на службе у правительства Афганистана, пользовавшегося покровительством США. Теперь они находятся в подвешенном состоянии, не имея возможности въехать в Соединенные Штаты. Напомним, что годом ранее, 15 августа, американские войска в спешке покинули эту страну.

«Об этом, кстати, представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана - военнослужащие афганского спецназа прежнего режима. Они же бежали в большом количестве и сидят, ждут. Их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали - порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США. Хотя, судя по всему, никто им не собирается давать никакого разрешения - это абсолютно хамская манера американцев», - рассказал Кабулов в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что часть спецназовцев из Афганистана «присоединяется к игиловцам* и воюют - как в Ираке, как в Сирии - это очень предсказуемо».

«Это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*. А другая часть из этих бывших спецназовцев - как наемники, за деньги. Видимо, им пообещали - ведь на что-то жить надо. Они присоединяются к украинским нацистам. Но это от талибов** никак не зависит». - подытожил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

Немногим ранее российский посол Дмитрий Жирнов сообщил, что проблема терроризма в Афганистане не решится уничтожением главаря «Аль-Каиды»*** Аймана аз-Завахири. Он пояснил, что эта «проблема слишком сложная».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

*** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Сидели в школах и детсадах: как выглядят оставленные ВСУ укрытия в Александровке
04:25 В стране и мире
МИД РФ: часть спецназовцев из Афганистана воюет на стороне украинских нацистов
01:20 Армия
Видео
Штурм здания, сражения снайперов и засада: как проходит конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022 в Белоруссии
21:34 Армия
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
20:34 Армия
Шойгу и Гутерреш обменялись мнениями о работе «миссии по установлению фактов» по инциденту в Еленовке
Популярное
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.