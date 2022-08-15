Посол РФ в Кабуле заявил, что проблема терроризма в Афганистане не решится уничтожением главаря «Аль-Каиды»*

Радикалы просто перейдут в другую группировку, отметил он, поэтому помощь США в борьбе с терроризмом в Афганистане сомнительна.

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Российский посол Дмитрий Жирнов заявил, что проблема терроризма в Афганистане не решится ликвидацией главаря «Аль-Каиды»*. Об убийстве лидера группировки сообщали западные СМИ, а также президент США Джо Байден.

«Проблема слишком сложная, чтобы ее решить, например, такими акциями, как уничтожение с американского дрона главаря "Аль-Каиды". О проведении такой операции недавно заявлял Байден», - отмечает Жирнов.

Также российский посол отметил, что если слухи об уничтожении лидера «Аль-Каиды» правда, то представители группировки просто примкнул к ИГИЛ**. Доверие же к США, подчеркивает посол, пошатнется, так как эффективность помощи Вашингтона в борьбе с терроризмом сомнительна.

Жирнов добавил, что США «отняли у афганцев деньги», заморозив их авуары, что усложнило борьбу с терроризмом в стране.

Ранее власти не обнаружили тело на месте удара беспилотника США по лидеру террористической группировки «Аль-Каида» Айману аз-Завахири.

*« Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в России.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.