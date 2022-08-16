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МО РФ: боевики батальона «Азов»* оккупировали медицинский центр в Новых Санжарах

Ирина Елагина
21:37 16.08.2022
Боевики батальона «Азов» * превратили в склад боеприпасов медицинский центр в Полтавской области.
МО РФ: боевики батальона «Азов»* оккупировали медицинский центр в Новых Санжарах
© Фото: Nazar Furyk ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти зафиксировал новые вопиющие факты преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

© Минобороны России

Так, боевики батальона «Азов» * оккупировали медицинский центр в Новых Санжарах в Полтавской области и превратили медучреждение в склад боеприпасов, медиков и пациентов националисты цинично выставили вон.

В Александровке в здании больницы сосредоточились украинские вооруженные формирования, рядом с клиникой националисты разместили бронетехнику, при этом жителей близлежащих домов не эвакуировали.

В Артемовске на территории туберкулезной больницы тоже разместили подразделения ВСУ, здесь развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию превратились в минное поле, о минных ловушках местных жителей никто умышленно не предупредил.

В Краматорске подразделения ВСУ превратили в казармы и склады вооружения городскую психиатрическую больницу. На территории медучреждения стоит артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

Минобороны РФ призывает международного сообщество обратить внимание на действия украинских властей, демонстрирующих безразличие к судьбам собственных граждан и пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

*«Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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