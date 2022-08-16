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Так, боевики батальона «Азов» * оккупировали медицинский центр в Новых Санжарах в Полтавской области и превратили медучреждение в склад боеприпасов, медиков и пациентов националисты цинично выставили вон.

В Александровке в здании больницы сосредоточились украинские вооруженные формирования, рядом с клиникой националисты разместили бронетехнику, при этом жителей близлежащих домов не эвакуировали.

В Артемовске на территории туберкулезной больницы тоже разместили подразделения ВСУ, здесь развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию превратились в минное поле, о минных ловушках местных жителей никто умышленно не предупредил.

В Краматорске подразделения ВСУ превратили в казармы и склады вооружения городскую психиатрическую больницу. На территории медучреждения стоит артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

Минобороны РФ призывает международного сообщество обратить внимание на действия украинских властей, демонстрирующих безразличие к судьбам собственных граждан и пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

*«Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.