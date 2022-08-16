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Многомиллиардные контракты и новейшие разработки: как прошел второй день форума «Армия-2022»

Дария Сенникова
21:45 16.08.2022
Вместе с атакующим оружием наши инженеры и конструкторы повышают могущество и средств противодействия. Например, российским войскам поступят новейшие системы ПВО С-500.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевая машина пехоты с модулем, который видит цели в любое время суток - премьера Международного военно-технического форума «Армия-2022». Новейшая БМП-3 с боевым модулем «Синица». Здесь не нужен экипаж, это робот, который уничтожит противника даже в кромешной тьме. На форуме «Армия-2022» показали и новую высокоточную ракету.

«Рули и крылья у нее складываемые, она может размещаться внутри фюзеляжа истребителя последнего поколения Су-57», - рассказал сотрудник конструкторского бюро «Радуга» Дмитрий Поддубский.

Хоть масса ракеты составляет 770 килограмм, но она малозаметна, ибо внутри фюзеляжа новейшего истребителя пятого поколения Су-57 таких ракет поместится несколько. Еще она способна маневрировать на предельно низкой высоте - от 50 до 300 метров. Плюс ко всему, ракета высокоточная. За счет оптико-электронной системы, которая корректирует траекторию, она легко ориентируется на местности и отклоняется от заданных координат максимум на семь метров. Новинка форума «Армия-2022» - ракета Х-69 для фронтовой авиации.

«Изделие обладает повышенной дальностью и могуществом. Благодаря своей форме она имеет очень малую эффективную поверхность рассеивания, что повышает ее живучесть. У нее различные боевые части, которые позволяют работать с  точечными целями», - объяснил генеральный директор «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов.

На форуме представлена еще одна новинка, которая не поражает, а восстанавливает. Машина, которая заменит целую бригаду техобслуживания войск МТО. В ней сосредоточено практически все современное оборудование для того, чтобы обслуживать военную технику, требующую ремонта. Например, лазер, с помощью которого можно очистить детали от ржавчины. Если деталь не подлежит ремонту, ее с легкостью напечатают. Также присутствует 3D-принтер, он воссоздает детали из пластика. Есть и оборудование для того, чтобы печатать детали из металла.

Вместе с атакующим оружием наши инженеры и конструкторы повышают могущество и средств противодействия. Например, российским войскам поступят новейшие системы ПВО С-500. Контракт об этом с предприятием-разработчиком сегодня заключило министерство обороны России.

Подробнее о том, какие вооружения и техника в ближайшее время поступят в российские войска, а также о представленных на форуме «Армия-2022» новинках - смотрите в сюжете Дарии Сенниковой.

Материал подготовила: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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