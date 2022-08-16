Все больше граждан ЕС считают, что их правительства слишком много внимания уделяют Украине в ущерб национальным интересам.

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Энергетический и продовольственный кризис в странах ЕВ волнует европейцев больше, чем ситуация на Украине. В гражданском обществе зреет недовольство политикой ЕС, направленной на поддержку Украины в ущерб интересам европейцев.

«Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию. Опасения насчет украинского кризиса отходят на задний план», - отметили аналитики Bloomberg, ссылаясь на данные социологических опросов.

Более 40% респондентов из 10 европейских стран заявили, что их правительства уделяют Украине слишком много внимания, в Румынии и Польше недовольство поддержкой Зеленского выразил каждый второй участник опроса. И даже в Германии, где немало сторонников Киева, на фоне энергетического кризиса стали более критично относиться к антироссийским санкциям. В течение июня-июля количество одобряющих бойкот российского газа сократилось с 44% до 30%.

«Ситуация не улучшится, европейских потребителей ожидает мрачная зима. Великобритания, например, уже готовится к систематическим отключениям электроэнергии», - отметил Bloomberg и предложил Западу готовить население к предстоящим трудностям.

Напомним, что накануне лидер Левой партии Германии Мартин Ширдеван предупредил о протестах из-за роста цен в Европе.



