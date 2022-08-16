ГРУ: США проводят на Ближнем Востоке и в Африке череду цветных революций

Начальник ГРУ добавил, что превращение республик в ослабленные образования, находящиеся на гране гумкатастрофы и охваченные конфликтами, происходит уже второе десятилетие.

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Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что на Ближнем Востоке и в Африке происходит череда похожих друг на друга внутренних потрясений, инициированных США с помощью цветных революций. Такое мнение он выразил на пленарном заседании «Региональные аспекты глобальной безопасности: Африка, Ближний Восток и Латинская Америка».

«Обстановка на Ближнем Востоке и в Африке остается напряженной и характеризуется не прекращающейся в странах региона чередой схожих по своим сценариям внутриполитических потрясений, заканчивающихся, как правило, отстранением от власти законных правительств и разрушением государственности. За всеми этими событиями стоят Соединенные Штаты и их союзники, которые с помощью технологий цветных революций и при задействовании ими же созданных террористических структур проводят политику трансформации региона, в ходе которой смещают неугодные США режимы», - отметил Костюков на заседании в рамках Х Московской конференции по международной безопасности на полях форума «Армия-2022».

Начальник ГРУ добавил, что превращение республик в ослабленные образования, находящиеся на гране гумкатастрофы и охваченные конфликтами, происходит уже второе десятилетие. При этом их территория становится прибежищем террористов, а страны Запада получают свободный доступ к природным ресурсам этих территорий, занимаются грабежом и препятствуют стабилизации ситуации, говорит Костюков.

Напомним, в конференции принимают участие более 700 гостей, среди которых министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества из разных государств, а также представители международных организаций.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.