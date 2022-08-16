Первый вице-президент «СоюзМаш России» объяснил, как во времена СССР воспитывались лучшие инженеры

По словам Владимира Гутенева, самым востребованным специалистом был тот, который окончил техникум, так как фактически он становился готовым инженером.

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Первый вице-президент «СоюзМаш России», председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев рассказал, каким образом в советское время воспитывались лучшие инженеры. По его словам, самым востребованным специалистом был тот, который окончил техникум, так как фактически он становился готовым инженером.

«Кстати, в этом году мы отмечаем 100-летие конструкторского бюро имени Туполева. Выдающаяся школа летных конструкторов. Но если мы посмотрим на жизненный путь наиболее успешных из них, большинство из них выросло через технические училища, большинство из них ходили в школы планеристов, занимались судомодельным спортом. Многие из них стали благодаря такому непростому, но интересному пути действительно значимыми для нашей страны людьми», - объяснил Гутенев «Звезде».

Первый вице-президент «СоюзМаш России» подчеркнул, что в настоящее время необходимо переосмыслить практики воспитания инженеров, которые применялись во времена СССР, но уже в новом прочтении.

Полную версию интервью с первым вице-президентом «СоюзМаш России», председателем комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимиром Гутеневым в студии «Звезды» на Международном форуме «Армия-2022» смотрите в видеозаписи к этой новости.

Немногим ранее Замкомадующего РВСН рассказал о стрессоусточивости стратегических ракетчиков.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.