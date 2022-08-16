Замкомадующего РВСН рассказал о стрессоусточивости стратегических ракетчиков

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В Военной академии РВСН уделяется особое внимание стрессоустойчивости как в ходе обучения, так и при наборе абитуриентов в вуз. Об этом рассказал замкомандующего РВСН РФ Андрей Бурбин в студии «Звезды» на Международном форуме «Армия-2022».

«На протяжении пяти лет этим вопросам из года в год уделяется большая часть программы. Здесь воспитывается и стрессоустйчивость, и устойчивость к напряженной работе, круглосуточной, потому что несение боевого дежурства - это выполнение задачи особой государственной важности. Она выполняется круглые сутки. От того, как человек подготовлен к этому, зависит очень многое. Здесь мы стараемся не допускать ошибок», - сказал он.

Бурбин отметил, что центром притяжения на форуме «Армия» стала пусковая установка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь». По его словам, она всегда пользуется популярностью среди посетителей экспозиции.

Полную версию интервью Андрея Бурбина смотрите в видео к новости.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов