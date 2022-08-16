В «Тактическом ракетном вооружении» раскрыли преимущества новейшей ракеты Х-69

Генеральный директор КТРВ уточнил, что благодаря своей форме ракета имеет очень малую эффективную поверхность рассеивания, что повышает ее живучесть.

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Генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал «Звезде» о преимуществах новейшей высокоточной ракеты воздушного базирования Х-69.

«В первых рядах стоит изделие Х-69, о нем в последнее время не писал только ленивый. Это изделие средней дальности, оно очень эффективное, готовится для Су-57 и для других самолетов фронтовой авиации. Обладает повышенной дальностью и повышенным могуществом», - заявил Обносов.

Генеральный директор КТРВ добавил, что благодаря своей форме ракета имеет очень малую эффективную поверхность рассеивания, что повышает ее живучесть. У нее могут быть различные боевые части, которые позволяют работать как с площадными целями, так и с точечными.

Полную версию интервью с генеральным директором Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов