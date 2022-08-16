Заместитель командующего РВСН назвал пусковую установку МБР «Тополь» центром притяжения МВТФ «Армия»
Заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Андрей Бурбин заявил, что центром притяжения на Международном военно-техническом форуме «Армия» стала пусковая установка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь». По его словам, она всегда пользуется популярностью среди посетителей экспозиции.
«Там абсолютный ажиотаж создается для того, чтобы ее посмотреть», - отметил Бурбин в беседе со «Звездой».
Полную версию интервью с заместителем командующего РВСН генерал-лейтенантом Андреем Бурбиным в студии телеканала «Звезда» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.
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Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов