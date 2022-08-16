В технополисе «ЭРА» рассказали о «машине времени» для проверки условий хранения техники

Речь идет о «соляной камере», разработанной в технополисе. Она позволяет протестировать степень разложения законсервированной техники, не тратя на это годы испытаний.

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Заместитель начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов рассказал «Звезде» о «машинах времени», созданных в технополисе.

Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов задал Морозову вопрос насчет того, помогут ли квантовые технологии, с которыми взаимодействуют в технополисе «ЭРА», создать машину времени. Тот ответил, что он все-таки реалист, и предложил другой вариант.

«Пока что у нас есть "машины времени" другого порядка. Это разработанная совместно с участниками технополиса камера "соляного тумана". Техника на хранении - любая, гражданская, военная, она подвержена разложению. На ней проявляется коррозия, ржавчина. Как протестировать? Либо применить специальные смазки и масла и засечь три года, чтобы она начала ржаветь, либо мы помещаем ее в камеру соляного тумана - и процесс идет, час за месяц», - заметил Андрей Морозов.

Полную запись интервью заместителя начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности Андрея Морозова в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов