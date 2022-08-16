Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

В технополисе «ЭРА» рассказали о «машине времени» для проверки условий хранения техники

17:33 16.08.2022
Речь идет о «соляной камере», разработанной в технополисе. Она позволяет протестировать степень разложения законсервированной техники, не тратя на это годы испытаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Заместитель начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов рассказал «Звезде» о «машинах времени», созданных в технополисе.

Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов задал Морозову вопрос насчет того, помогут ли квантовые технологии, с которыми взаимодействуют в технополисе «ЭРА», создать машину времени. Тот ответил, что он все-таки реалист, и предложил другой вариант.

«Пока что у нас есть "машины времени" другого порядка. Это разработанная совместно с участниками технополиса камера "соляного тумана". Техника на хранении - любая, гражданская, военная, она подвержена разложению. На ней проявляется коррозия, ржавчина. Как протестировать? Либо применить специальные смазки и масла и засечь три года, чтобы она начала ржаветь, либо мы помещаем ее в камеру соляного тумана - и процесс идет, час за месяц», - заметил Андрей Морозов. 

Полную запись интервью заместителя начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности Андрея Морозова в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.

Ранее конструктор рассказал о внедрении элементов искусственного интеллекта в боевые модули.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:52 Армия
В МО РФ заявили о подготовке британской провокации с пролетом разведчика над территорией России
15:45 Армия
Видео
Замминистра обороны Фомин обсудил военное сотрудничество с замначальника Генштаба ВС Ирана
15:56 Армия
Видео
ГРУ: США проводят на Ближнем Востоке и в Африке череду цветных революций
14:12 Армия
Видео
МО РФ подписало контракт на новейшие ракеты «Сармат» на «Армии-2022»
14:16 Армия
Видео
Запрещенные «Лепестки» и техника Запада: какую трофейную технику ВСУ представили на форуме «Армия»
Популярное
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.